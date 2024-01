30-Stunden-Einsatz So sicherten Feuerwehr und THW ein einsturzgefährdetes Gebäude

Ein einsturzgefährdetes Werkstattgebäude an der Gerresheimer Landstraße in Düsseldorf-Unterbach beschäftigte die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf seit Mittwochnachmittag. Das Gebäude musste durch das Technische Hilfswerk (THW) aufwendig abgestützt werden. Alle Arbeiten zur Sicherung der betroffenen Scheune waren erst am späten Donnerstagabend beendet.