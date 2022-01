Wohnung nicht mehr bewohnbar : Feuerwehr Düsseldorf rettet Person aus Flammen

Düsseldorf Bei einem Zimmerbrand auf der Aachener Straße musste eine Person gerettet werden. Sie kam in eine Spezialklinik. Die Wohnung ist erstmal unbewohnbar.

Zu einem Zimmerbrand kam es in der Nacht zu Montag auf der Aachener Straße in Düsseldorf. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sahen sie, dass es in einer Wohnung im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte.