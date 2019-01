Einsatz in Düsseldorf-Unterbilk: Feuerwehr rettet Katze aus brennender Wohnung

Düsseldorf Bei einem Wohnungsbrand in Unterbilk am Dienstagabend wurde ein Apartment durch das Feuer komplett zerstört. Die Feuerwehr rettete eine Katze aus der Wohnung. Die Brandursache ist noch unklar.

Schnell brachte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle. Bei den Löscharbeiten fand der Atemschutztrupp eine Katze in der Wohnung, die sich verängstigt in eine Ecke zurückgezogen hatte. Sofort übernahmen weitere Brandbekämpfer das geschwächte Tier und brachten es zu medizinischen Erstversorgung in den Mannschaftsraum eines Löschfahrzeuges.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte am Mittwochmorgen, die Katze sei recht schwach gewesen, Name und Alter seien ihm unbekannt. Die Nachfrage bei der Tierklinik an der Münstertsraße ergab, dass sich die Katze dort noch in Behandlung befinde und es ihr gut gehe.