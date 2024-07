Feuer in Mehrfamilienhaus Feuerwehr löscht Küchenbrand in Düsseldorf

Düsseldorf · In der Nacht zu Samstag ist in einer Wohnung an der Lindemannstraße in Düsseltal ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache übernommen.

20.07.2024 , 10:00 Uhr

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Samstag einen Wohnungsbrand in Düsseldorf gelöscht (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Die Düsseldorfer Feuerwehr wurde am frühen Samstagmorgen um 1.50 Uhr zu einem Einsatz an der Lindemannstraße in Düsseltal gerufen. Im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Was den Küchenbrand ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache übernommen. Die Feuerwehr Düsseldorf ging mit einem Löschtrupp in die Wohnung und löschte die Flammen von außen über eine Drehleiter. Gut 30 Minuten nach der Alarmierung war der Brand gelöscht, heißt es von der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte mussten anschließend auch Teile der Deckenkonstruktion abnehmen, um nach versteckten Glutnestern zu suchen. Parallel zu den Löscharbeiten kontrollierten die Rettungskräfte das Gebäude, um auszuschließen, dass sich das Feuer noch weiter ausbreitet. Der Schaden blieb aber auf die Brandwohnung begrenzt. Die 19-jährige Mieterin wurde vorsorglich von Notfallsanitätern des städtischen Rettungsdienstes untersucht, eine weiterführende ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. In der Nacht kam sie bei Verwandten unter.

(veke)