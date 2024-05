Großeinsatz in Düsseldorf-Lichtenbroich Feuerwehr löscht Brand in Recyclingfirma

Ein Feuer im Außenbereich in einem Recyclingbetrieb in Lichtenbroich forderte am Freitagabend den Einsatz der Feuerwehr. Mit einem Großaufgebot rückten die Einsatzkräfte zu der Firma für Abfallentsorgung aus. Neben einer umfangreichen Brandbekämpfung wurde auch die Nachbarhalle gekühlt und so ein Übergreifen der Flammen verhindert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, teilte die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.