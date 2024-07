Brand in Rath Langwierige Löscharbeiten wegen Brand bei Abbrucharbeiten

Gegen 12.15 Uhr am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr wegen eines Brandes auf einem Firmengelände in Düsseldorf Rath alarmiert. Das teilt die Feuerwehr Düsseldorf mit. Mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Vor Ort wurde ein Brand in einem Keller eines Abbruchgebäudes mit einhergehender starker Verrauchung im Gebäude festgestellt. Mehrere Trupps mit Atemschutz wurden zur Brandbekämpfung in das Gebäude entsandt. Wegen der Größe des Gebäudes und der starken Rauchentwicklung erwiesen sich die Löscharbeiten allerdings als sehr personal- und zeitintensiv.