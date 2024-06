Feuer gelöscht Feuerwehr entdeckt durch Zufall einen Zimmerbrand

Am Samstagnachmittag haben Kräfte der freiwilligen Feuerwehr zufällig einen Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Wersten entdeckt. Sie waren auf einem Straßenfest, um für das Engagement bei der freiwilligen Feuerwehr zu werben und sahen von dort Rauch aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Leverkuser Straße steigen.