Papierballen in Flammen Feuerwehr bei Großbrand in Düsseldorf im Einsatz

Düsseldorf · In Düsseldorf ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer in der Lagerhalle eines Baustoffhandels in Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

01.01.2023, 13:00 Uhr

In Düsseldorf ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Großbrand in einer Lagerhalle eines Baustoffhandels gekommen. Laut Informationen der Deutschen Presseagentur handelte es sich um brennende Papierballen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Vorsorglich warnte die Düsseldorfer Feuerwehr Anwohner vor einer Geruchsbelästigung.

