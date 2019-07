Vorfall in Düsseldorf : Feuerwehr befreit eingeschlossenes Baby aus Auto

Vorfall in Düsseldorf

Düsseldorf Die Feuerwehr hat im Düsseldorfer Stadtteil Angermund ein Baby aus einem Auto befreit. Das Auto hatte sich selbst verschlossen, die Mutter hatte den Schlüssel drinnen gelassen.

Am Mittwochmittag wurde die Feuerwehr zur Angermunder Straße gerufen. Passanten hatten die Rettungskräfte alarmiert, weil ein Baby auf einem Supermarktparkplatz in einem Auto eingeschlossen sei. Das Auto stehe in der Mitttagshitze. Das Auto sei verschlossen und die Mutter nicht zu sehen.