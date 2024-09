Brand in Düsseldorf-Eller Feuer wütet in Mehrfamilienhaus – eine Bewohnerin verletzt

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Samstag um 16 Uhr zu einem Feuer in dem Mehrfamilienhaus an der Krippstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits Rauch aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss. Das Feuer wütete in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Der Rauch breitete sich über offenstehende Fenster auf der Rückseite des Gebäudes bis in die zweite Etage aus.