Düsseldorf : Feuer in Recyclingbetrieb in Reisholz

Foto: Patrick Schüller 9 Bilder Feuer in Recyclingbetrieb in Düsseldorf-Reisholz

Düsseldorf In einem Recycling-Betrieb in Düsseldorf-Reisholz ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Anwohner wurden über die Apps Nina und Katwarn vor Rauch und Geruchsbelästigung gewarnt.

In einem Recycling-Betrieb in Düsseldorf-Reisholz ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Aus diesem Grund hat die Feuerwehr die Warn-Apps Nina und Katwarn ausgelöst.

Anwohner im Stadtteil wurden vor Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag gewarnt und aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Mehr dazu in Kürze.

(csr)