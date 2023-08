Düsseldorf-Hassels Feuer in Mehrfamilienhaus - ein Mann schwer verletzt

Um kurz vor 9 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr die Meldung über das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Rathenower Straße. Die ersten Einsatzkräfte sahen dichten schwarzen Rauch aus geöffneten Fenstern einer Wohnung im dritten Obergeschoss dringen. Eine Person sollte sich noch in der Wohnung befinden.