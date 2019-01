Düsseldorf : Feuer in Gebäude an der Völklinger Straße

Foto: Patrick Schüller 5 Bilder Brand in Gebäude an der Völklinger Straße in Düsseldorf

Düsseldorf Am Dienstagabend wurde die die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Völklinger Straße gerufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Einsatzkräfte wurden gegen 20.10 Uhr alarmiert. Im ersten Obergeschoss des verlassenen Gebäudes brannte eine Matratze in voller Ausdehnung.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Mehr dazu in Kürze.

(csr)