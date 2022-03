Verdächtiger festgenommen : Feuer in drei Mehrfamilienhäusern in Düsseldorf

Düsseldorf Drei Brände in benachbarten Mehrfamilienhäusern in Düsseldorf-Hassels musste die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch löschen. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen.

Gleich drei Brände musste die Feuerwehr Düsseldorf in der Nacht zu Mittwoch in Hassels löschen. Durch die Feuer in Mehrfamilienhäusern wurden keine Menschen verletzt. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung lüfteten die Einsatzkräfte die betroffenen Bereiche und befreiten so die Gebäude vom giftigen Rauch. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Der erste Notruf erreichte die Leitstelle der Feuerwehr kurz vor 3 Uhr. Der Anrufer meldete ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Potsdamer Straße. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, konnten die Feuerwehrleute bereits von außen einen Feuerschein sehen. Ein Löschtrupp konnte die Flammen nach rund zehn Minuten löschen. Anschließend wurde der Treppenraum vom giftigen Brandrauch befreit. Die 35 Einsatzkräfte kehrten eine Stunde später zu ihren Standorten zurück.

Noch während der Aufräumarbeiten auf der Wache ging um 4.08 Uhr der zweite Notruf aus Hassels ein, diesmal lag der Einsatzort an Fürstenberger Straße. Dort waren Anwohner auf einen Brandherd im Treppenraum gestoßen.

Das Feuer dort konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Mit einem Hochleistungslüfter befreiten die Feuerwehrleute den Treppenraum vom Brandrauch. Während der Löschmaßnahmen betreuten Notfallsanitäter des Rettungsdienstes mehrere Bewohner des Hauses, die nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Als die Feuerwehrleute die letzten Rauchschwaden des Brandes beseitigten, wurden die Einsatzkräfte auf ein weiteres Feuer am Beginn der Fürstenberger Straße aufmerksam gemacht. Dort kam es ebenfalls zu einem Brand im Treppenraum. Durch das schnelle Eingreifen reichte ein Kleinlöschgerät zur Brandbekämpfung aus. In der Morgendämmerung kehrten die letzten Einsatzkräfte zu ihrem Standort zurück.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den drei nächtlichen Feuern übernommen. In der Nähe eines der Brandorte konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. Ob er etwas mit den Feuern zu tun hat, konnte ein Polizeisprecher am Morgen noch nicht sagen.

