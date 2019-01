Bürohochhaus in Düsseldorf : Feuer in der 20. Etage im Stadttor

Foto: Gerhard Berger 5 Bilder Brand im Stadttor in Düsseldorf

Im Stadttor in Unterbilk ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr brannte es in der 20. Etage des Bürohochhauses, in dem bis 2017 der NRW-Ministerpräsident seinen Amtssitz hatte.

Drei Personen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden, derzeit werde die Etage gelüftet. Zusätzlich habe die Feuerwehr die beiden darunter liegenden Stockwerke gesperrt.

Wie der Feuerwehrsprecher sagte, befinde sich in der 20. Etage des Gebäudes derzeit eine Baustelle. Zur Brandursache konnte er noch keine Angaben machen.

Die Feuerwehr würde Brandorte in solch hohen Etagen normalerweise über spezielle Feuerwehraufzüge erreichen, erklärte der Sprecher. Diese seien Überbdruckbelüftet, so könne kein Rauch eindringen. Könne ein solcher Aufzug nicht genutzt werden, müssten die Einsatzkräfte das Treppenhaus nutzen.

Das Stadttor in Unterbilk in unmittelbarer Nähe zum Medienhafen war von 1999 bis 2017 Amtssitz des jeweiligen Ministerpräsidenten bzw. Ministerpräsidentin von NRW.

(csr)