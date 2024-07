Ein Fahrzeug in Düsseldorf entwendet Festnahmen nach Porsche-Diebstählen - 1,5 Millionen Euro Schaden

Eine Bande soll für den Diebstahl von acht hochwertigen Fahrzeugen der Marke Porsche im gesamten Bundesgebiet, darunter auch in Düsseldorf, verantwortlich sein - drei mutmaßliche Mitglieder der Gruppe sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Männer im Alter von 29, 34 und 36 Jahren seien am Mittwoch in Wiesbaden auf frischer Tat ertappt und von einem mobilen Einsatzkommando (MEK) der hessischen Polizei festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Düsseldorf mit.