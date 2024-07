Flüchtende Verdächtige in Düsseldorf gefasst Festnahme nach Diebstahl einer Luxus-Uhr

Die 35- und 40-jährigen Männer sollten noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 35-Jährige ist der Polizei kein Unbekannter, er hat schon mehrere Diebstahlsdelikte begangen. Ferner kommen die Männer für weitere Uhrendiebstähle in Betracht, die sich in jüngster Vergangenheit ereignet haben und sich in der Ausführung ähneln. Die Ermittlungen hierzu dauern an.