Bundespolizei in Düsseldorf : Festnahme am Flughafen nach Schlägerei auf Karnevalsparty

Reisende am Düsseldorfer Flughafen. (Archiv) Foto: dpa/Thomas Banneyer

Düsseldorf Drei gesuchte Männer konnte die Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen festnehmen. Nach einem von ihnen wurde wegen einer Schlägerei während einer Karnevalsfeier gefahndet.

Drei gesuchte Männer hat die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf bei Ein- und Ausreisekontrollen verschiedener Flüge am Samstag festgenommen. Nach einem der Männer wurde gefahndet, weil er zwei Besuchern einer Karnevalsfeier ins Gesicht geboxt haben soll.

Bei einem Mann auf dem Weg nach Antalya in der Türkei stellten die Beamten bei der Ausreisekontrolle am Samstagmorgen fest, dass nach dem 25-Jährigen per Haftbefehl gefahndet wurde. Das Amtsgericht Bottrop hatte diesen Ende Juli wegen Diebstahls gegen den im März 2022 Verurteilten ausgestellt. Da sich der in Bocholt lebende Mann trotz Ladung für eine Woche Dauerarrest nicht gestellt hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Eröffnung des Haftbefehls durch die Bundespolizei wurde er an die Justizbehörden überstellt.

Ein paar Stunden später wurde ein 41-Jähriger kontrolliert, der beabsichtigte, nach Varna in Bulgarien zu fliegen. Bei ihm stellten die Bundespolizisten fest, dass das Amtsgericht Krefeld im September 2021 einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen hatte.

Der Angeklagte war trotz ergangener Ladung nicht zu seiner Hauptverhandlung erschienen. Ihm wird vorgeworfen, im Februar 2018 auf einer Karnevalsfeier in Krefeld zwei Personen mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Der Krefelder wurde an die Justizbehörden übergeben.

Schließlich wurde am Samstagabend ein 49-jähriger Mann zur Einreise eines Fluges aus Zagreb in Kroatien bei den Beamten vorstellig. Hierbei wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main nur wenige Tage zuvor einen Haftbefehl wegen Körperverletzung gegen den im Juni 2021 Verurteilten erlassen hatte.

Der in Hamm lebende Mann konnte seine Heimreise jedoch fortsetzen, da er die Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen abwenden konnte.

(csr)