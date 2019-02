Organisierte Betrüger: Falsche Polizisten stehlen Düsseldorfer Senioren zwei Millionen Euro

Düsseldorf Organisierte Betrüger haben Düsseldorfer Senioren im vergangenen Jahr um ein Vermögen gebracht. Die Anrufe der falschen Polizisten häufen sich derzeit wieder. Den echten Fahndern bleibt nur, immer wieder zu warnen.

Jeden Tag klingelt in Düsseldorf irgendwo ein Telefon, und ein Mann stellt sich als Kriminalkommissar vor. Meistens durchschauen die Angerufenen den Trick sofort. Entweder, weil sie durch die zahllosen Berichte gewarnt sind, oder auch, weil sie einfach wissen, dass die Kripo nicht am Telefon nach den Finanzen eines Bürgers fragt.

Stattdessen weisen sie darauf hin, dass die Nummer nicht sichtbar ist, eben weil sie „von der Polizei“ seien. Der freundliche Beamte sagt dann so etwas wie: „Ich lege jetzt auf, und wenn Sie einen Piepton höre, wählen Sie die 110, dann haben Sie meinen Kollegen dran.“ Die Angerufenen, sagt Gerhards, sind oft so verdutzt, „dass ihnen gar nicht klar ist, dass die Verbindung ja nie getrennt wurde und sie eben nicht unsere Leitstelle angerufen haben“.

750 betrügerische Anrufe registriert

Zwei Männer, die im Dezember zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden, hatten für 500 Euro ein Paket in Düsseldorf abholen sollen, in das eine 80-Jährige mehr als 170.000 Euro gepackt hatte. Was die beiden Teenager, die im November bei einer Geldübergabe gefasst wurden, als Belohnung bekamen, wissen die Düsseldorfer Ermittler nicht. Die 16 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen wohnen in Berlin, wurden nach dem Jugendgerichtsgesetz an die dortigen Behörden übergeben. Bei ihrer Festnahme hatten sie ohnehin geschwiegen.