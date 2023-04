Vorfall in Düsseldorf Falsche Polizisten erbeuten über 30.000 Euro von 79-Jähriger

Von dem sogenannten Schockanruf beeindruckt, nahm die Frau ihr Bargeld und hob zusätzlich 30.000 Euro bei der Bank ab. Mit dem Geld begab sie sich zur Ecke Kölner Straße und Kruppstraße, wo sie die Summe kurze Zeit später in einem Umschlag an eine ihr unbekannte Frau übergab. Sie gab an, das Geld nun in die Gerichtskasse einzuzahlen und dann mit einer Quittung wieder zu kommen. Das tat sie nicht.