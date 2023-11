Fall in Düsseldorf Falsche Polizisten erbeuten 80.000 Euro von 75-Jährigem

Erneut gehen in der Landeshauptstadt falsche Polizisten ihrem kriminellen Handwerk nach. So wurde am Mittwoch ein 75-jähriger Düsseldorfer auf perfide Art und Weise um 80.000 Euro betrogen. Am frühen Nachmittag klingelte das Telefon des Seniors. Als er abhob, meldete sich eine weibliche Stimme, die sich weinerlich als dessen Ehefrau ausgab.