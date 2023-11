Unfall an Autobahnkreuz Düsseldorf-Nord Lkw kippt auf die Seite - Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Alleinunfall am Mittwochmorgen auf der A44 in Richtung Aachen zwischen der Anschlussstelle Ratingen-Schwarzbach und dem Autobahnkreuz Düsseldorf-Nord wurde eine Lkw-Fahrerin so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Das teilt die Autobahnpolizei mit. Der Sattelzug war auf die Seite gekippt und hatte in der Folge mehrere Tonnen Kies auf dem Seitenstreifen und dem rechten Fahrstreifen verloren. Die Bergung des Fahrzeugs dauert voraussichtlich noch weiter an, bis Mittwoch gegen 13 Uhr. Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.