Graf-Adolf-Straße in Düsseldorf : E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Düsseldorf Der Autofahrer hatte den E-Scooter-Fahrer beim Abbiegen übersehen, als dieser einen Fußgängerüberweg querte.

(stz) An der Graf-Adolf-Straße Ecke Oststraße hat sich am Freitagabend bei einem Unfall der Fahrer eines E-Scooters verletzt. Der 37-Jähige war über einen Fußgängerübergang gefahren. Ein 54-jähriger Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen. Wie die Polizei mitteilte, sei die Schuldfrage ungeklärt. Beide hätten möglicherweise durch ihr Verhalten zum Unfall beigetragen. Der Fahrer des E-Scooter wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge sind seit Mitte Juni in Deutschland offiziell erlaubt. Ende Juni hatte es in Düsseldorf den ersten schweren Unfall gegeben.