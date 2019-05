Ermittlungserfolg in Düsseldorf : Polizei fasst Vergewaltiger von Düsseltal

Ermittlungserfolg in Düsseldorf

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei konnte eine Mann festnehmen, der in der Nacht auf den 23. Februar in Düsseltal eine Frau auf offener Straße vergewaltig hat.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, gelang die Überführung des mutmaßlichen Täters durch DNA-Spuren. Die hatte der Mann bei seiner Tat an seinem Opfer hinterlassen. Weitere Einzelheiten will die Polizei im Laufe des Tages bekannt geben.

Die Frau war am 23. Februar gegen 4.30 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg aus der Innenstadt in Richtung Düsseltal. Auf der Mülheimer Straße trat ihr plötzlich ein Unbekannter entgegen und sprach sie an.