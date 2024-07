Altstadt in Düsseldorf Video zeigt Rangelei zwischen englischen und deutschen Fans

Am Samstag werden Tausende Engländer in Düsseldorf erwartet. Ihre Mannschaft spielt um 18 Uhr in der Arena gegen die Schweiz an. Das Viertelfinale ist das letzte Spiel der EM in Düsseldorf. In der Altstadt herrschen Sicherheitsvorkehrungen und Glasverbot, Wirte müssen Tische wegräumen.