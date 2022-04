Düsseldorf-Eller : Streit unter verfeindeten Familien eskaliert und löst großen Polizeieinsatz aus

Düsseldorf Ein Streit unter verfeindeten Familien in Düsseldorf-Eller ist am Mittwoch eskaliert. Die Kontrahenten gingen mit Macheten, Messern, Eisenstangen und Baseballschlägern aufeinander los. Es gab mehrere Verletzte. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Eine heftige körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei verfeindeten Familien hat am Mittwochnachmittag in Düsseldorf-Eller einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Dieser dauerte, so ein Sprecher, bis in die Abendstunden an. An dem Geschehen waren etwa zehn bis 20 Personen beteiligt. Bei dem Streit seien diverse Waffen zum Einsatz gekommen, sagte der Polizeisprecher.