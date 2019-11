Düsseldorf Eller : Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Düsseldorf Ein ausparkender Pkw hat in Düsseldorf-Eller einen Motorradfahrer zu Fall gebracht. Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den schwer verletzten Zweiradfahrer zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 63-jährige Düsseldorfer befuhr am Mittwoch um 15.05 Uhr mit seinem Motorrad die Straße Klein-Eller in Richtung Erkrather Straße. Nach eigenen Aussagen musste er in Höhe der Einmündung Ellerbittweg einem weißen Pkw ausweichen, der unvermittelt aus einer Parklücke auf die Straße fuhr.