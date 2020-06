Mysteriöser Vorfall in Düsseldorf-Eller : Messerattacke auf Autoinsassen war brutaler Überfall

Mysteriöser Vorfall in Düsseldorf-Eller

Düsseldorf Die Messerattacke am Mittwochabend auf zwei Autofahrer in Düsseldorf-Eller gibt weiter Rätsel auf. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit von einem Überfall aus. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Der Vorfall in Eller wurde am Mittwoch gegen 21.15 Uhr zunächst als Verkehrsunfall gemeldet. Ein BMW war auf der Further Straße gegen zwei geparkte Pkw geprallt.