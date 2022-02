Polizeieinsatz in Düsseldorf-Eller : Mit vier Haftbefehlen gesuchter Mann randaliert bei Festnahme

Polizeieinsatz in Düsseldorf-Eller

Düsseldorf Ein offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender Mann hat in Düsseldorf-Eller randaliert. Er wurde bereits mit vier Haftbefehlen gesucht. Bei seiner Festnahme attackierte er die Beamten.

Erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte hat ein Mann in der Nacht zu Dienstag in Eller geleistet, als er festgenommen werden sollte. Der 36-Jährige wurde mit vier Haftbefehlen gesucht.

Gegen 1.35 Uhr wurden Polizisten wegen eines Randalierers zu einem Einsatz in der Glatzer Straße gerufen. Da der Mann bereits namentlich bekannt war, war den Beamten bereits vor Ankunft am Einsatzort bekannt, dass der 36-Jährige mit vier Haftbefehlen gesucht wird.

Sie sprachen den Randalierer an und versuchten beruhigend auf ihn einzuwirken. Der Mann, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, kam jedoch keiner Aufforderung nach und ging in bedrohlicher Haltung auf einen Beamten zu. Er musste in der Folge fixiert und zu Boden gebracht werden.