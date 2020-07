Polizei sucht Zeugen in Düsseldorf-Eller : Homejacker stehlen Porsche Cayenne

Düsseldorf Sogenannte Homejacker sind in Düsseldorf-Eller in ein Haus eingebrochen und haben neben diversen Gegenständen die Schlüssel eines Porsches geklaut. Mit dem Wagen sind sie dann geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei drangen die Täter in der Nacht zum Dienstag gewaltsam in das Haus in der Straße Am Straußenkreuz unmittelbar an der Düssel ein.