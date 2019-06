Düsseldorf-Eller : Hoher Sachschaden nach möglicher Unfallflucht

Düsseldorf Nach einem Auffahrunfall am vergangenen Freitag in Düsseldorf-Eller sucht die Polizei einen der Beteiligten. Der Mann soll sich vom Unfallort entfernt haben.

Das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen der möglichen Unfallflucht, die sich am vergangenen Freitag (14. Juni) um 13.30 Uhr in Eller ereignet hat. Die Beamten suchen nach einem blauen VW Golf.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war zur Unfallzeit ein 24-jähriger Düsseldorfer mit seinem BMW auf der Deutzer Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. An der Auffahrt zur A 46 in Richtung Neuss scherte nach seinen Angaben unmittelbar vor ihm der nun gesuchte Golf ein und bremste stark ab.