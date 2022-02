Düsseldorf-Eller : Glücksspielgeräte, unversteuerten Tabak und Drogen entdeckt

Düsseldorf Vier illegale Geldspielgeräte, nicht versteuerten Shisha-Tabak und Drogen haben Kontrolleure des OSD in einer geschlossenen Gaststätte in Düsseldorf-Eller entdeckt. Polizei und Steuerfahndung wurden hinzugezogen.

Bei der Kontrolle eines an sich geschlossenen Betriebes in Düsseldorf-Eller stießen OSD-Mitarbeiter auf vier illegale Geldspielgeräte, die noch vor kurzem in Betrieb gewesen waren, nicht versteuerten Shisha-Tabak und eine kleinere Menge Drogen. Polizei und Steuerfahndung wurden hinzugezogen. Die Geldspielgeräte wurden anschließend durch die Polizei sichergestellt und abtransportiert. Den Shisha-Tabak stellten die OSD-Mitarbeiter sicher. Der Betrieb wurde versiegelt.