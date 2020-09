Bei Düsseldorf-Eller : Erneut Lastwagen-Unfall auf A46 – Diesel läuft aus

Düsseldorf Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche hat es auf der A46 im Bereich Düsseldorf-Eller einen Lkw-Unfall gegeben. Kraftstoff lief ins Erdreich. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitagmorgen zu dem Alleinunfall eines Lkw mit Anhänger in der Ausfahrt Eller. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den verletzen Fahrer und transportierten ihn anschließend in ein Krankenhaus.