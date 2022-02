Düsseldorf-Eller : Einbrecher in Blaumann und Maleranzug

Düsseldorf Getarnt als Handwerker haben zwei Männer versucht, in Düsseldorf-Eller einen Kiosk aufzubrechen. Sie konnten von der Polizei gestellt werden.

In Blaumann und Maleranzug haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Männer versucht, in einen Kiosk am Getrudisplatz in Eller einzubrechen. Als die Polizei anrückte, ergriffen sie die Flucht. Die mitgebrachten Schraubendreher steckten noch in der Kiosktür, als die Handschellen klickten. Die 49 und 57 Jahre alten Männer stehen jetzt vor dem Haftrichter.