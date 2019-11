Düsseldorf-Eller : Diebe fliehen mit vollen Einkaufstüten aus Supermarkt - Zeugen gesucht

Düsseldorf Während zwei Männer den Kassierer eines Lebensmitteldiscounters in Düsseldorf-Eller ablenkten, rannte ein dritter mit zwei gefüllten Einkaufstaschen aus dem Laden und sprang in ein Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr verwickelten zwei Männer in dem Supermarkt den Kassierer in ein Gespräch und lenkten ihn damit ab. Diese Gelegenheit nutzte ein dritter Mann und lief mit zwei gefüllten Einkaufstaschen aus dem Laden.