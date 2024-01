Düsseldorf-Eller Brennende Garage erfordert aufwendige Löscharbeiten

Düsseldorf · In einer Garage in Düsseldorf-Eller ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen, das aufwendige Löscharbeiten der Feuerwehr nach sich zog. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

24.01.2024 , 13:58 Uhr

Eine in Brand stehende Garage in Eller forderte am Dienstagabend einen mehrstündigen Einsatz der Feuerwehr Düsseldorf. Die Löscharbeiten und anschließenden Lüftungsmaßnahmen gestalteten sich als zeit- und personalintensiv. Im Gebäude befanden sich keine Personen, eine Ausbreitung auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Um 19.27 Uhr meldete ein Anrufer der Feuerwehr Brandgeruch und einen sichtbaren Flammenschein aus einer Garage an der Jägerstraße. Vor Ort stellte sich die Lage wie folgt dar: Eine Garage befand sich im Vollbrand und der umliegende Bereich war bereits stark verraucht. Da zeitweise nicht auszuschließen war, dass sich noch eine Person im Gebäude aufhielt, entsandte der Einsatzleiter umgehend Einsatzkräfte zur Menschenrettung ins Gebäude. Zudem wurden weitere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle gerufen. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden, es befand sich keine Person im Gebäude. Die Feuerwehrleute konnten eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Aufgrund der Struktur des Gebäudes und mehrerer Anbauten gestaltete sich dies jedoch als personal- und zeitintensiv. Auf der Suche nach möglichen Glutnestern wurde eine Zwischendecke geöffnet und die umliegenden Anbauten überprüft. Nachdem Feuer gelöscht war, wurden weitere Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen erforderlich, bevor die letzten der 66 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes nach drei Stunden wieder an ihre Standorte zurückkehren konnten. Die Feuerwehr führte vorsorglich gegen Mitternacht noch eine Brandnachschau durch, die ohne besondere Vorkommnisse verlief. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

(csr)