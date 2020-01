Düsseldorf-Eller : Brand in Haus mit Kindertagespflege

Die Feuerwehr im Einsatz in Eller an der Zeppelinstraße. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf In einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Eller ist am Donnerstag ein Durchlauferhitzer in Brand geraten. In dem Haus ist auch eine Kindertagespflege untergebracht.

Aus noch unbekannter Ursache hat der Elektro-Durchlauferhitzer in einer Wohnung in der Zeppelinstraße gebrannt.

Da es zu einer starken Rauchentwicklung kam, hat die Feuerwehr die Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht. Über der Brandwohnung befindet sich eine Kindertagespflege

Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.

Mehr dazu in Kürze.

