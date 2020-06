Bushaltestelle in Düsseldorf-Eller : 70-Jähriger steht in Flammen und stirbt - Mordkommission ermittelt

Foto: Patrick Schüller 5 Bilder Mensch durch Feuer in Düsseldorf-Eller schwer verletzt

Düsseldorf Der Mann, der in Düsseldorf-Eller am Mittwoch an einer Straße plötzlich in Flammen gestanden hat, ist tot. Es handelte sich um einen 70-jährigen Düsseldorfer. Die Hintergründe sind weiter unklar. Eine Mordkommission hat die Arbeit aufgenommen.

Bei dem Toten handele sich um einen 70-jährigen Düsseldorfer, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zur Ursache wurde zunächst weiter nichts bekannt.

Zwei Augenzeugen hatten am Dienstag um 19.12 Uhr den Notruf gewählt, weil der Mann an der Bushaltestelle „Düsseldorf-Eller Süd“ an der Vennhauser Allee brannte. Passanten gelang es dann, die Flammen zu löschen noch bevor die Feuerwehr eintraf.

Ein Hubschrauber hatte den lebensgefährlich verletzten Mann am Dienstagabend in eine Spezialklinik gebracht. Dort erlag er am Mittwoch seinen schweren Verletzungen. Zur Zeit des Vorfalls am Dienstag waren weder Geschlecht und noch Identität des Brandopfers bekannt.

Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Derzeit könne weder ein Verbrechen, noch ein Unfall, noch ein Suizid ausgeschlossen werden, sagte Staatsanwalt Martin Stücker.

Es seien zwar Augenzeugen in der Nähe gewesen. Diese seien aber erst auf den Mann aufmerksam geworden, als dieser bereits gebrannt habe. Er habe ein Feuerzeug bei sich gehabt. Ein Abschiedsbrief sei nicht entdeckt worden. Spezialisten im Landeskriminalamt untersuchten, ob Brandbeschleuniger bei dem Geschehen eine Rolle spielte.

Was bei dem Vorfall im Stadtteil Eller genau passierte, war nach Angaben der Ermittler zunächst unklar. Sie rechneten damit, frühestens am Donnerstagmittag weitere Erkenntnisse mitteilen zu können.

(csr/top/dpa)