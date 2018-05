Düsseldorf: Elfjähriger beißt Polizisten in den Arm

S-Bahnhof Bilk in Düsseldorf : Elfjähriger beißt Bundespolizisten in den Arm

Der S-Bahnhof in Bilk (Archivbild). Foto: RP, Andreas Bretz

Düsseldorf In Düsseldorf hat ein Junge am Freitagabend einen Bundespolizisten verletzt. Der Elfjährige soll dem Mann am S-Bahnhof Bilk in den Arm gebissen haben.

Vorher hat das Kind aus den Gleisen heraus Steine in Richtung der fahrenden Züge geworfen, heißt es von der Polizei. Demnach holten zwei Passanten, die Mutter des Jungen und ein Mitarbeiter der Bilker Arcaden den Elfjährigen aus dem Gleisbereich. Dieser setzte sich allerdings zur Wehr, indem er um sich schlug und trat. Über den Notruf wurde die Bundespolizei alarmiert.

Die Polizisten versuchten, beruhigend auf ihn einzuwirken. Der Junge schlug und trat allerdings auch nach ihnen und trat einem Beamten dabei gegen den Kopf. Beim Versuch, dem Jungen auf die Beine zu helfen, biss er dem Bundespolizisten in den linken Oberarm.

Der Junge wurde auf einer Trage fixiert und mittels eines Rettungswagens in eine psychiatrische Einrichtung gefahren. Laut Aussagen der Mutter leidet der Elfjährige an einer psychischen Erkrankung und hat gelegentlich diese Art von Gewaltausbrüchen. Der verletzte Beamte musste zu einem Arzt, bliebt aber dienstfähig.

(see)