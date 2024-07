Fahndung mit Bildern aus Überwachungskamera Elfjährige sexuell missbraucht – Gesuchter stellt sich der Polizei

Die Elfjährige ist nach eigenen Angaben im vergangenen Herbst von dem gesuchten Mann sexuell missbraucht worden. Am 18. Oktober 2023 gegen 7.25 Uhr wurde das Mädchen auf dem Weg zur Schule in der U-Bahn von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, heißt es. Er soll der Schülerin nach Verlassen der U-Bahn an der Station Heinrich-Heine-Allee gefolgt sein und sie im Bereich einer Baustelle an der Kasernenstraße bedrängt haben.