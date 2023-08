Feuerwehreinsatz in Düsseldorf 88-jährige Frau kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Eine Wohnung im Erdgeschoss eines Hauses in der Habichtstraße brannte lichterloh. Die Seniorin wurde in der Wohnung vermisst, das Kind und seine Mutter befanden sich in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Trotz des schnellen Eingreifens konnte die 88-Jährige im Erdgeschoss nur tot aus der Wohnung gebracht werden. Mutter und Kind wurden leicht verletzt. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Rettungsmaßnahmen ebenfalls leicht verletzt.