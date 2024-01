Hohe Schadenssumme Spektakulärer Einbruch bei Chanel auf der Kö in Düsseldorf

Düsseldorf · Auf der Königsallee in Düsseldorf hat es in der Nacht zu Mittwoch einen spektakulären Blitzeinbruch gegeben. Täter sind mit einem Auto in die Chanel-Filiale gefahren und haben Kleider und Schmuck gestohlen. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

03.01.2024 , 10:39 Uhr

Auf dem Gehweg vor der Chanel-Filiale sind noch Markierungen der Spurensicherung zu sehen. Foto: Christopher Trinks

(csr/ctri)