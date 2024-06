Verfolgungsjagd in Düsseldorfer Innenstadt Einbruch an der Schadowstraße – Täter rasen davon

Nach einem Geschäftseinbruch in der Nacht zu Samstag in der Düsseldorfer Innenstadt befindet sich ein 21-jähriger Beschuldigter seit Sonntagabend in Untersuchungshaft. Er und mindestens drei weitere Täter stehen im Verdacht, in ein Telekommunikationsgeschäft eingebrochen zu haben. Anschließend waren die Täter in halsbrecherischer Weise geflüchtet.