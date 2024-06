Festnahme in Düsseldorf Einbrecher transportieren Tresor auf dem Fahrrad

Zwei Männer sind am frühen Freitagmorgen in einen Friseursalon auf der Ackerstraße in Düsseldorf-Flingern eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Ein Zivilbeamter habe beobachtet, wie die beiden Männer ein Fahrrad vor das Schaufenster des noch geschlossenen Ladenlokals schoben und zur Eingangstür gingen. Schließlich habe der Polizist ein klirrendes Geräusch gehört und kurz darauf die beiden Männer aus dem Laden laufen sehen. Sie schnappten sich das Fahrrad und flüchteten in Richtung Gerresheimer Straße, heißt es von der Polizei.