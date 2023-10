Einbruch beim Juwelier Einbrecher erbeuten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen die Täter wahrscheinlich mit Originalschlüsseln in das Objekt an der Hoffeldstraße ein und räumten in Windeseile die Auslagen und Wertschränke aus. Nachdem die Unbekannten bei ihrer Tat einen Alarm auslösten, flüchteten sie laut Zeugenaussagen aus dem Gebäude in Richtung Lindenstraße.