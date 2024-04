Vorwürfe gegen Düsseldorfer Ehepaar In diesem Luxus-Wohnhaus wurden die mutmaßlichen China-Spione festgenommen

Autos von Ermittlern der Polizei stehen an der Straße, Boulevard-Reporter warten vor der Tür – und alle, die nicht in dem Haus wohnen, müssen sofort wieder raus. Denn das Gebäude an der Toulouser Allee in Düsseldorf ist an diesem Montag Schauplatz einer Festnahme, die in ganz Deutschland Schlagzeilen macht.