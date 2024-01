Festnahme in Düsseldorf Ehepaar stellt Wohnungseinbrecher

In dem Wohnzimmer ihrer Wohnung an der Straße Am Püttkamp in Knittkuhl traf in der Nacht zu Sonntag ein Ehepaar auf einen Mann. Aufgrund von Geräuschen aus dem Wohnzimmer war das Paar, das sich zuvor in einem anderen Raum aufgehalten hatte, auf diesem aufmerksam geworden. Er hatte sich über den Balkon unberechtigt Zutritt verschafft.