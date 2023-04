Tat in Düsseldorf-Garath Ehefrau niedergestochen - Mann wird Haftrichter vorgeführt

Der Mann soll seine 20 Jahre jüngere Ehefrau am Mittwochmorgen in der gemeinsamen Wohnung an der Rostocker Straße in Garath niedergestochen und schwer verletzt haben. Danach flüchtete er aus dem Wohnhochhaus. Zeugen alarmierten Rettungskräfte und die Polizei. Sie fanden die stark blutende Frau in der Wohnung vor.