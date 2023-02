EC-Karten-Betrug in Düsseldorf Polizei fasst EC-Karten-Betrüger

Düsseldorf · Ein 44-Jähriger hat in Dutzenden Fällen unerlaubterweise die EC-Karte einer Frau genutzt, vielfach in Düsseldorf. Die Polizei konnte ermittelte den Täter jetzt in Sachsen-Anhalt.

01.02.2023, 13:52 Uhr

Die Polizei hat einen mutmaßlichen EC-Karten-Betrüger gefasst, der zahlreiche Taten in Düsseldorf begangen hat (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Die Polizei Halle (Saale) hat einen mutmaßlichen Betrüger gefasst. Nach dem 44-jährigen Mann war zuvor öffentlich gefahndet worden. Der bis zuletzt unbekannte Täter verwendete im Zeitraum vom 29. April vergangenen Jahres bis 3. Mai mehrfach unberechtigt die EC-Karte einer Frau. Die Polizei spricht von insgesamt 74 Fällen. Eine Vielzahl der missbräuchlichen Nutzungen erfolgte in Düsseldorf.

(zeit)