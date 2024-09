Feuer in Düsseldorf-Düsseltal Wohnung nach Dachgeschossbrand unbewohnbar

Düsseldorf · In einer Dachgeschosswohnung in Düsseldorf-Düsseltal ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr musste Teile des Daches öffnen und mehrere Dachziegel des Mehrfamilienhauses entfernen.

16.09.2024 , 09:21 Uhr

Ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Düsseltal mit starker Rauchentwicklung machte einen größeren Einsatz der Feuerwehr Düsseldorf notwendig. Eine Frau aus der Brandwohnung wurde durch den Rettungsdienst betreut. Um 18.06 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf der Notruf reiner jungen Frau, welche ein Feuer in ihrer Wohnung in der Buddestraße meldete. Die Frau wurde gebeten, das Gebäude umgehend zu verlassen. Als das erste Löschfahrzeug, welches sich auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz befand, an der Einsatzstelle eintraf, konnte der Fahrzeugführer von außen und auch im Treppenraum zunächst keinen Rauch erkennen. Bei Erkundung der Brandwohnung wurde jedoch eine massive Rauchentwicklung und Flammenschein festgestellt. Der Brandrauch drückte durch die Dachhaut nach außen und war als leichte Verrauchung bis auf die Münsterstraße wahrnehmbar. Durch die enormen Temperaturen des Rauchs drohte eine Brandausbreitung auf das gesamte Dach. Die Feuerwehrleute vor Ort forderten weitere Kräfte an. Von zwei Drehleitern aus öffneten die Einsatzkräfte Teile des Daches und entfernten einige Dachziegel des Mehrfamilienhauses, um das Innere der Dachhaut auf Glutnester kontrollieren zu können. Die Spitzdachbodenbereiche des Brandhauses und des Nachbarhauses mussten vom Rauch befreit werden. Das Team des nachgeforderten Löschfahrzeugs kontrollierte die beiden angrenzenden Gebäude auf Verrauchung und Verletzte. Es wurden kleinere Lüftungsmaßnahmen im Dachgeschoss durchgeführt und Anwohner in darunterliegenden Wohnungen betreut. Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde durch den Rettungsdienst betreut. Sie blieb unverletzt und kam nach dem Einsatz bei Bekannten unter. Ihre Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Rest des Gebäudes bleibt nutzbar. Zu der Brandursache kann von der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden, die Einsatzstelle wurde zur Brandursachenermittlung der Polizei übergeben. Eingesetzt wurden 36 Kräfte der Feuerwehr Düsseldorf. Der Einsatz endete nach circa zwei Stunden mit dem Abrücken des letzten Löschfahrzeugs. Im Laufe des Abends wurde eine Brandnachschau im Bereich des Dachstuhls und der Brandwohnung durchgeführt.

(csr)